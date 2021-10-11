Возводим и обслуживаем мобильные вахтовые посёлки «под ключ» для компаний России и СНГ. Работаем по передовым стандартам отрасли: конструкции модулей запатентованы, продуманы и проверены годами использования в сложных климатических условиях.

Извиняемся за качество видео, съёмка производилась на месторождение в штормовой ветер))



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