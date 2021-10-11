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+7 (391) 288-63-66

Производим надёжные вагон-дома

и строим модульные посёлки уже 20 лет
Для комфортной жизни и работы в полевых условиях по России и СНГ
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Новый завод
в центре Сибири
2 000+ модулей
производим каждый год
Возводим и обслуживаем АБК «под ключ»
lider-vagon@mail.ru
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Обеспечиваем
Мы проектируем и строим вагон-дома и мобильные здания производственного, складского и технического назначения.
Производство
Проектирование
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О
Поставка
Обслуживание
Возводим и обслуживаем мобильные вахтовые посёлки «под ключ» для компаний России и СНГ.

Работаем по передовым стандартам отрасли: конструкции модулей запатентованы, продуманы и проверены годами использования в сложных климатических условиях.
комфортной инфраструктурой для рабочего персонала вдали от города
Вахтовый рабочий посёлок (городок). Обсуждение вопросов, показ примеров, решение задач на наглядном примере.

Извиняемся за качество видео, съёмка производилась на месторождение в штормовой ветер))

Если у вас есть потребность проконсультироваться по обустройству жилого вахтового поселка и его комплектованию, разработки план-схемы городка, монтажу и эксплуатации, обращайтесь по телефону
+7 (391) 288-63-66 или по почте lider-vagon@mail.ru нашей компании.
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Предлагаем более 8 000 комплектаций вагон-домов и модулей хозяйственного / производственного назначения
8000
Комплексное обеспечение жилых вахтовых городков
Вагон-дома на шасси, санях или рамном основании
Быстровозводимые АБК из блок-модулей
Мобильные ДЭС на базе вагондомов и блок-контейнеров Северного исполнения
Складские помещения на базе 20-футовых контейнеров
Станции очистки воды и станции очистки сточных вод
Выберите продукцию,
которая вас интересует
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Резервуары для воды и топлива
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Быстровозводимые здания из прочной и лёгкой стали под любые задачи ASTRON
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34
В наличии 50+ единиц готовой продукции
средний срок жизни модуля
добровольная сертификация
на мобильные здания и прицепные устройства
25 лет
ГОСТ ISO 9001-2011
Сертификаты
Нет нужного вам продукта?
своим транспортом по РФ и СНГ
минимальная предоплата
на всю продукцию
Доставляем
От 10%
Лизинг
Спроектируем и изготовим по вашему техническому заданию в срок от 4 дней
Оставьте заявку, мы перезвоним и обсудим задачу в удобное вам время.
Если у вас есть техническое задание — прикрепите.

Это сократит расчёт стоимости и сроков производства модульных зданий с одного 1–2 дней до нескольких часов
Новый завод в центре Сибири
2021
Производственная линия спроектирована согласно ведущим стандартам и с учётом 20-летнего опыта.

Мы оснастили завод новейшим оборудованием от производителей России, Азии и Европы: плазменные станки для резки металла, токарные станки, листогибы, крановые пути, кран-балки и другие агрегаты.
Стали ближе к ключевым клиентам, снизили затраты на производство и транспорт.
общая производ-ственная площадь
площадь заводских корпусов
5 ГА
4 000 м2
Неснижаемый остаток модулей на складе — 40–60 единиц.

Модули различного назначения – как новые, так и бывшие в использовании. Модули в наличии и их стоимость вы можете посмотреть здесь
модулей производительность завода в год
до 2 000
Большой склад позволяет хранить готовые вагон-дома и модули заказчиков до начала работ зимних дорог и водной навигации.

Это экономит средства клиентов и помогает отгружать продукцию точно согласно графику поставки.
Узнать больше о производстве
Наши клиенты
Модули «Лидер» незаменимы в местах проведения строительных, лесозаготовительных, геологоразведочных, буровых и сервисных работ.

«Газпром», «Роснефть», МЧС и. ещё более 100 крупнейших компаний России доверяют нам быт и комфорт своих сотрудников
и примеры объектов
Вагон-дома, ДЭС для базы ООО «Азот Майнинг» на 120 мест, на месторождении
«Северная Звезда», Таймыр.
База АО «РВС» на 80 мест, на месторождении «Северная Звезда», Таймыр, Красноярский край.
Вагон-дома для ООО «Современные Горные технологии» на месторождении РМК, Малмыжском месторождении, Хабаровского края.
АБК на 24 места, месторождение Ведугинское , ГРК «Амикан», Красноярский край , для компании ООО «ИланВзрывСтрой».
Лесные хозяйства и лесозаготовители Сибири и Дальнего Востока
Жилой вахтовый городок на 32 места, компания ООО «СтройМост», Республика Саха Якутия.
Сервисные подрядные организации компаний Роснефть, Газпром, Татнефть, ИНК
Вагон-дома для дочерних компаний НК «Роснефть» Поставка в рамках программы дооснащения действующих объектов НК «Роснефть» на Крайнем Севере.
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Группа компаний «ЛИДЕР»
ООО «АкваТехника»
Проектирование, производство и монтаж станций очистки воды, станций очистки стоков, КНС (канализационных насосных станций). Строительство, монтаж и сервисное обслуживание.
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ООО «Лидер» входит в Группу Компаний «ЛИДЕР», в составе которой слаженно работают ещё несколько организаций, дополняющих друг друга.

Комплексный подход к решению задач повышает качество услуг и продуктов, и при этом снижает конечную стоимость для клиента.
ООО СибАвтоДорСнаб
Комплексное обеспечение жилых вахтовых городков под ключ. Проектирование, производство и поставка. Монтаж жилых вахтовых городков.
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Проектирование и строительство бассейнов
ООО «АкваЛайнИнжиниринг»
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ООО «ЭКОПРОЕКТ»
Разработка проектной документации объектов промышленного и гражданского назначения, систем очистки воды и стоков, инженерных коммуникаций, объектов природоохранного назначения.
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ООО «КрасЭкоПром»
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Мы перезвоним в течение рабочего дня.

Если вопрос срочный — можете позвонить нам: +7 (391) 288-63-66 с 9.00 до 19.00 ПН-ПТ
Иван Мячев,
эксперт по обустройству жилых вахтовых поселков
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Отвечаем на вопросы, помогаем понять, что конкретно вам требуется и считаем смету удалённо и в офисе
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