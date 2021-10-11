Возводим и обслуживаем мобильные вахтовые посёлки «под ключ» для компаний России и СНГ.
Работаем по передовым стандартам отрасли: конструкции модулей запатентованы, продуманы и проверены годами использования в сложных климатических условиях.
комфортной инфраструктурой для рабочего персонала вдали от города
Вахтовый рабочий посёлок (городок). Обсуждение вопросов, показ примеров, решение задач на наглядном примере.
Извиняемся за качество видео, съёмка производилась на месторождение в штормовой ветер))
Если у вас есть потребность проконсультироваться по обустройству жилого вахтового поселка и его комплектованию, разработки план-схемы городка, монтажу и эксплуатации, обращайтесь по телефону +7 (391) 288-63-66 или по почте lider-vagon@mail.ru нашей компании.